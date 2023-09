154 personnes interceptées en une nuit par la police au large de Mayotte

La police nationale de Mayotte annonce que ses services ont procédé dans la nuit du 7 au 8 septembre à l'interception de 6 kwassas. Au total, en 18 heures de surveillance, 154 passagers et 10 passeurs ont été interceptés.

Aurélien Février •

Ce jeudi, à 18h30, l’Unité nautique du Service Territorial de la Police Aux Frontières (STPAF) Mayotte procède à un appareillage en urgence au nord du département suite à la détection de plusieurs embarcations clandestines.

Un premier kwassa est arraisonné. Les policiers "suspectaient la présence d'autres embarcations, et leur persévérance leur permettait d'arraisonner deux autres kwassas entre 03h00 et 04h20". Un second intercepteur va également intercepter trois embarcations clandestines. 6 interceptions en une nuit qui viennent s'ajouter à deux autres faites par la brigade de jour jeudi 7 septembre.

Au total, 154 passagers sont interceptés par les services de police ainsi que 350 cartouches de contrebande. "10 individus identifiés comme passeurs étaient placés en garde à vue pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier aggravé ainsi qu’importation de tabac en contrebande."