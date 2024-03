32 infractions relevées lors d'opérations de contrôle par la gendarmerie

La gendarmerie dresse un bilan des opérations de contrôle organisées dans le département cette semaine. 32 infractions ont été relevées sur 220 personnes contrôlées.

165 véhicules et 220 personnes ont été contrôlés cette semaine selon la gendarmerie ce vendredi 29 mars. 32 infractions ont été relevées par les forces de l'ordre, dont une détention de produits stupéfiants, un défaut de licence de taxi, un défaut de permis de conduire et des défauts d'assurance et de contrôle technique.

Suite à ces opérations, 7 véhicules ont été mis à la fourrière et 4 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés. La gendarmerie annonce également la saisie de 100kg de denrées alimentaires, acquises illégalement et destinées à la vente à la sauvette.