48 postes en plus dans le 1er degré pour la rentrée scolaire 2020

Les syndicats des professeurs ont fait grise-mine à l’annonce des évolutions des postes pour l’année scolaire 2020. Si notre département n’est pas à zéro, les 48 postes prévues ici sont bien loin des attentes des syndicats.Mercredi à Paris, les syndicats des professeurs ont appris l’évolution du nombre d’enseignants par académie pour la rentrée scolaire 2020. Dans toute la France, 440 emplois seront supprimés dans le second degré, contre une création du même nombre dans le premier degré.Dans notre département, on peut noter qu’il y aura 48 postes en plus pour la rentrée scolaire 2020 :en conclut-on au Snuipp-FSU, le syndicat majoritaire dans le premier degré. La FSU avait quitté la présentation à Paris, en colère contre ces chiffres. Le Snuipp dénonce un nombre bien en dessous de la réalité mahoraise.s’étouffe Anssuffoudine Portsaid, le secrétaire adjoint du Snuipp Mayotte. Que s’est-il donc passé ? Pour le syndicaliste,Dans le même temps, le nombre d’élèves augmente annuellement dans notre île,énumère Anssuffoudine Portsaid, qui n’oublie pas queLe compte n’y est donc pas pour lui et son syndicat, qui accusent le gouvernement « Macron-Philippe de casser le service public ».L’académie de Mayotte gros pourvoyeur de contractuels devra donc faire avec ce nombre revu à la baisse. Pour nuancer un peu, à ces 48 postes en plus, il faudra rajouter les 120 stagiaires professeurs des écoles, qui vont sortir du centre universitaire de Mayotte.En mars 2020, le gouvernement devra annoncer la distribution des moyens, établissement par établissement et école par école…