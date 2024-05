48 responsables de la société nationale d'eau et d'électricité de Madagascar jugés pour détournements de fonds

À Madagascar, 48 responsables de la société nationale d’eau et d’électricité étaient jugés pour détournements de fonds et abus de fonction. Les peines les plus lourdes concernent trois anciens dirigeants, qui ont déjà quitté le territoire.

48 responsables de la société nationale d’eau et d’électricité étaient jugés à Madagascar pour détournements de fonds et abus de fonction. Il s’agit de primes exceptionnelles versées en 2021 aux responsables de la société, sans l’aval du conseil d’administration. Des primes allant de 8.000 à 37.000 euros, alors que la société croule sous les dettes depuis plusieurs années. Le bureau indépendant anticorruption a estimé que ces pratiques ont coûté à l’entreprise publique plus de 400.000 euros.

Certains prévenus ont été relaxés, expliquant qu’ils n’étaient pas au courant de l’infraction. Ils pensaient simplement être récompensés pour leurs efforts. Les peines les plus lourdes ont été prononcées contre trois anciens dirigeants de la société malgache d’eau et d’électricité : ils ont été condamnés à dix ans de travaux forcés et plus de 500.000 euros de dommages et intérêts. Peu de chance que ces peines soient appliquées, les trois condamnés ont déjà quitté le territoire.