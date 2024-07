8ème édition du Forum de la Mobilité à Mayotte

L’association Emanciper Mayotte lance ce vendredi 5 juillet, la 8ème édition du Forum de la mobilité à Kani-Kéli. Une occasion unique pour les jeunes bacheliers de rencontrer des acteurs clés du territoire pour mieux préparer leur départ pour les études supérieures hors Mayotte.

Zalihata Dahalani Bibi Mariame Halidi •

Nous avons constaté que depuis des années, plus de 90% des jeunes échouent en première année d’études supérieures, tout simplement parce qu’ils ne sont pas préparés Said Gaba Abdou - Directeur adjoint de l’association Émanciper Mayotte

Résorber le taux d’échec en première année d’études supérieures des étudiants mahorais, l’objectif principal de ce forum de la mobilité, qui a débuté ce vendredi 5 juillet dans la commune de Kani-kéli. À destination des futurs étudiants, l’évènement permet de faire le lien entre les bacheliers et plusieurs structures qui peuvent les accompagner dans cette nouvelle étape de leur vie. Parmi les différents stands sur place, on pouvait compter, la mission locale, France Travail ou encore la Direction de la Politique Scolaire et Universitaire (La DPSU).

Stand Erasmus + pour le Forum de la Mobilité • ©Bibi Mariame Halidi

La demande de bourse : une étape importante pour les néobacheliers

Comme Yamina Ousseni, nombreux sont les bacheliers qui se sont présentés au stand de la DPSU dans le but d’obtenir de l’aide pour compléter leur dossier de bourse. "En tant qu’étudiants, on a l’opportunité d’avoir plusieurs aides, mais on ne sait pas exactement comment s’y prendre, donc il fallait voir ce qui bloquait ». La future étudiante poursuit « Ce qu’il fallait prioritairement compléter dans le dossier c’était la prime d’installation et aussi la bourse du premier cycle vu que je vais commencer ma licence ».

Des alternatives pour ceux qui n’ont pas de propositions post-bac

Pour ceux qui n’ont pas leur bac ou qui n’obtiennent pas de réponse post-bac, des alternatives leur sont proposées grâce à plusieurs structures partenaires, comme la mission locale ou encore les centres de formation présents sur l’île :« nous avons constaté qu’il y a des jeunes qui ont leur bac mais pas d’affectation, ou tout simplement, ils n’ont pas eu leur bac. C’est pour cela qu’on s’est dit qu’il faut impérativement que d’autres acteurs puissent les prendre en charge ici à Mayotte afin qu’ils puissent poursuivre les études ».

L’équipe Emanciper Mayotte compte sillonner les communes de Mayotte tout au long du mois de juillet, avant de terminer sa tournée le 2 août à Ouangani.

L'année dernière, entre 600 et 800 jeunes ont été accompagnés par l’association Emanciper Mayotte. Cette année, l’association espère en accompagner 800.