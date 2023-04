Abdel Aziz Sakhi : « Nous attendons l’opération Wuambushu avec impatience »

Abdel Aziz Sakhi, secrétaire zonal du syndicat CFDT Alternative Police, était l’invité de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

« Notre syndicat Alternative Police est le seul à avoir demandé une opération coup de poing de grande envergure » affirme Abdel Aziz Sakhi. Le syndicaliste policier salue l’arrivée de renforts importants : « Nous avons déjà le RAID, ce sont des policiers surentraînés, mais pour combien de temps ? Nous voulons qu’ils soient installés en permanence à Mayotte »… « Il nous faut du matériel adéquat et de l’entrainement à de nouvelles techniques d’intervention pour faire baisser la délinquance ». Selon le policier, « les jeunes n’ont plus peur des gendarmes et des policiers, ils vont au contact, ils attaquent ».

Abdel Aziz Sakhi dit espérer que les renforts attendus soient « bien préparés psychologiquement au fait qu’ils vont avoir affaire à des mineurs armés, des enfants. Ils vont être choqués ».

Le syndicat Alternative Police se mobilise pour le retour à Mayotte des policiers mahorais affectés en métropole volontaires pour servir dans leur île : « Nous avons fait cette demande au maire de Mamoudzou pour qu’il la transmette au ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, c’est chose faite. Notre bureau national assure le suivi de cette demande de mutation définitive qui concerne 30 policiers ». Pour Abdel Aziz Sakhi, « ces policiers devraient être affectés de manière permanente, en plus des effectifs actuels ».

S’agissant de l’extension envisagée de la zone police vers Koungou et la petite-terre, « notre organisation syndicale n’y est pas favorable ; il y a encore des quartiers du grand Mamoudzou où nous avons des difficultés à entrer. Cette extension ne serait pas raisonnable » dit-il.