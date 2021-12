Abdoul Doukaini : « Avec Valérie Pécresse, l’armée va ramener l’ordre à Mayotte »

Abdoul Doukaini, secrétaire fédéral adjoint et porte-parole du parti LR à Mayotte, était l’invité de Zakweli ce lundi.

Bruno Minas •

Abdoul Doukaini se réjouit de la désignation de la candidate des Républicains : « Nous sommes ravis de cette victoire de Valérie Pécresse. Elle aime Mayotte ».

Le responsable LR en veut pour preuve la convention signée en 2019 entre le département et la région Ile de France sur les questions de santé, d’éducation et d’accueil des étudiants ; « c’est une preuve d’amour » dit-il. Selon Abdoul Doukaini, Valérie Pécresse a un programme « puissant, novateur, fédérateur », notamment dans la lutte contre l’insécurité : « l’Etat nous a abandonné, c’est l’anarchie totale, on a laissé la place aux voyous ».

Il précise que la candidate a dans son programme « l’intervention de l’armée dans les zones à risque. Avec Valérie Pécresse, l’armée va ramener l’ordre à Mayotte », citant notamment l’éventuelle mise à contribution du détachement de la Légion Etrangère.