L’accident vasculaire cérébral touche de plus en plus de personnes à Mayotte

▬ Qu’est-ce qu’un AVC ?

L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine (infarctus cérébral) ou par la rupture d’une artère (hémorragie cérébrale), ce qui entraîne la destruction d’une partie des cellules cérébrales. Plus la prise en charge médicale est rapide, mieux l’AVC sera traité et soigné. Malgré cela, l'AVC reste une maladie grave et la majorité des personnes atteintes conservent de graves séquelles tout au long de leur vie.

Une faiblesse ou un engourdissement d’un côté du corps, bras ou jambe

Un trouble de la vision

Une déformation de la bouche avec des troubles de la parole : une difficulté soudaine à trouver les mots ou à les exprimer.

Un trouble de l’équilibre ou un vertige

>> Face à ces alertes, il faut appeler le centre 15 sans

attendre !

L’AVC est une URGENCE ABSOLUE et dans ce cas, le mot

d’ordre est la rapidité. Si le patient est rapidement pris en charge, les risques de lésions cérébrales irrémédiables sont moindres.

A l'occasion de la journée mondiale des Accidents Vasculaires Cérébraux, les acteurs se mobilisent pour informer les patients et les usagers sur les signes d'alerte de l’AVC et la conduite à tenir.

Des messages de sensibilisation ont été adressés aux professionnels de santé du Centre Hospitalier de Mayotte et des affiches seront apposées dans l’établissement à l’attention du public.