L'actualité régionale 2 Septembre

COMORES



Une élection de miss très controversée a eu lieu vendredi soir à Moroni. Un comité anti-miss Comores s’est constitué pour demander l’interdiction de cet événement



C’est un hasard du calendrier : l’élection de miss Ngazidja (Grande-Comore) a eu lieu le même soir que celle de miss Mayotte. C’est une première dans le pays. Mais à Moroni le concours de beauté n’a pas eu lieu dans la sérénité. Un comité anti miss-Comores s’est constitué pour demander l’interdiction de cet événement, considéré comme contraire aux valeurs de l’Islam. Dans une lettre aux autorités, ce comité rappelle que l’Islam Sunnite est la religion d’Etat inscrite dans la constitution ; et qualifie cette élection de « satanique ». Elle a quand même eu lieu, dans le palais du peuple et c’est une jeune fille de Mitsudjé, Ahamada Boinali Hassanati , qui a été élue. Elle vient du même village que le président Azali. Une prochaine miss sera élue à Anjouan à la fin du mois, puis à Moheli… Si les organisateurs y parviennent, car une première tentative avait échoué au début des années 2000 à cause de l’opposition des religieux.









MOZAMBIQUE



Cette semaine, trois pays de l’Océan Indien vivent à l’heure de la visite du Pape. Le Pape François sera dès ce mercredi au Mozambique, où sa venue relance le commerce



La fièvre de l’attente du souverain pontife assure de bonnes affaires aux commerçants de la capitale Maputo. L’évêché vend des produits dûment estampillés du Vatican. Les casquettes, tee-shirts, porte-clés, les photos du pape encadrées partent comme des petits pains. Il y a aussi des écharpes jaune et blanches. Généralement toutes les « bondieuseries » sont fabriquées en Chine, sauf qu’au Mozambique on trouve quand même des casquettes confectionnées localement dans une entreprise de Nampula au nord du pays. Ce ne sont pas des contrefaçons, elles ont été commandées par le diocèse en nombre limité. Les consommateurs s’en plaignent car tout est déjà vendu.







MADAGASCAR



De son côté Madagascar attend le Pape ce vendredi. Les malgaches seront très fiers de le faire circuler dans une voiture 100% malgache



La « papamobile », véhicule sécurisé aux vitres blindées, permet au souverain pontife de circuler debout en saluant les foules tout en étant protégé. Ce type de véhicule avait été conçu pour Jean-Paul II après une tentative d’assassinat en 1981. Plusieurs grosses voitures européennes ont été transformées en « papamobile » ; mais là c’est une originalité qui fera date dans l’histoire des voyages pontificaux : la voiture est fabriquée à Madagascar. Il s’agit d’une Karenjy, produite dans un atelier de Fianarantsoa. La carrosserie est en fibre de verre, avec un moteur de Renault 18 monté à l’arrière. La marque avait été lancée en 1980 par le président Didier Ratsiraka qui voulait développer l’industrie locale. Elle avait ensuite fait faillite, avant d’être relancée en 2010. La Karenjy n’a pas un grand succès. Son esthétique est massive et anguleuse, à mi chemin entre une golf et une charrette. Même les officiels malgaches la boudent. On en voit très peu, même si son prix neuf est attractif : entre 5000 et 7000 euros









MAURICE



L’île Maurice sera la troisième et dernière étape du pape François, il y sera lundi prochain 9 septembre. Là aussi on met les petits plats dans les grands



Les cuisines de l’évêché de Port Louis sont en ébullition. C’est là que l’on préparera un déjeuner papal après la messe. L’équipe est dirigée par le chef Désiré Moura, le cuisinier personnel du cardinal mauricien Maurice Piat. Interrogé par le journal « Défi-média » le cuisinier ne veut rien dévoiler du menu mais il y a un indice : ce chef est connu pour être le roi de la cuisson des rôtis au four. On apprend aussi qu’il y aura un bol de riz supplémentaire pour le pape François. Le pape aime le riz. Ca tombe bien. C’est l’aliment de base des trois pays de cette visite dans l’Océan Indien