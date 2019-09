L'actualité régionale 5 Septembre

COMORES



Y-aura-t-il bientôt de l’électricité partout aux Comores ? La coopération des émirats redonne un peu d’espoir



Un responsable du Fonds Abu Dhabi était attendu hier à Moroni pour le lancement d’une nouvelle centrale à gazole. Couplée avec celle déjà existante de la SONELEC (Société Nationale d’Electricité), elle devrait améliorer grandement la fourniture dans la capitale et peut-être même au-delà. Les délestages sont le quotidien des comoriens, avec les éternelles conséquences sur les services informatiques, la recharge des téléphones portables, ou plus grave : le respect de la chaine du froid pour les aliments congelés. Le ministre en charge de l’énergie Houmed Msaidié déclare – cité par la Gazette – que « tous les efforts sont engagés pour fournir de l’électricité sans discontinuer vers l’ensemble des îles ». Anjouan, où une nouvelle centrale doit aussi entrer en service, est handicapée par les délestages. A Moheli c’est encore pire.









MOZAMBIQUE



L’avion du pape est arrivé pile à l’heure prévue hier soir sur l’aéroport de Maputo. C’est le début de la grande tournée pontificale dans l’Océan Indien



Le pape François a été accueilli au bas de la passerelle par le Président de la République Felipe Nyusi et son épouse Isaura. Il a pris le temps ensuite de serrer la main de chacune des personnalités présentes, et cela a été long puisque tout le gouvernement était là en rang devant l’avion, plus les parlementaires et autres dignitaires. Il a assisté à un défilé militaire et à une démonstration de danse traditionnelle avant d’aller enfin se reposer à la nonciature. Pas encore de discours, ni même de brève déclaration. Aujourd’hui le pape aura de nombreux rendez-vous protocolaires dans une capitale pavoisée aux couleurs jaune et blanc du Vatican









MADAGASCAR



Alors que les forces de l’ordre malgaches sont toutes mobilisées pour la visite pontificale, la Commission des Droits de l’Homme les indexe pour des violations graves



Beaucoup de policiers et gendarmes et militaires malgaches sont réputés avoir la gâchette facile, n’hésitant pas à tuer des présumés bandits sans autre forme de procès, même quand ils ne sont pas en état de légitime défense. Il y a 15 jours, en plein centre d’Antananarivo, un policier a tué à bout portant d’une balle dans la tête un homme à terre et sans arme. La scène a été filmée. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. La direction de la police a présenté ses excuses à la famille de la victime, point. Les poursuites tardent à venir.

Alors que le Pape arrive dans deux jours, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme choisit ce moment pour accuser la hiérarchie de la police et de la justice de rien faire pour arrêter ces exactions. Le Pape François vient prier pour la réconciliation, et pour les plus faibles, mais c’est toujours la loi du plus fort qui règne dans la grande île.







MAURICE



Les Chagossiens vont saisir l’opportunité de la visite du Pape pour faire avancer leur cause



Une famille de Chagossiens remettra un cadeau au Pape François à l’occasion de la grande messe qu’il célébrera le 9 septembre à Marie Reine de la Paix. Le leader de la communauté, Olivier Bancoult, sera parmi les invités d’honneur aux côtés du pape. Il avait déjà rencontré le Pape François en mai de l’année dernière à Rome ; tout comme il avait aussi sensibilisé Jean-Paul II à cette cause. Depuis un demi-siècle les chagossiens déportés de leurs îles se battent pour avoir le droit d’y retourner, tout comme l’île Maurice se bat pour récupérer sa souveraineté sur cet archipel conservé par la Grande Bretagne et occupé par l’armée américaine. Toutes les résolutions internationales, les jugements favorables aux Chagossiens et à Maurice n’ont jamais été appliqués.









SEYCHELLES



Les Seychellois sont trop gros, c’est l’Organisation Mondiale de la Santé qui le dit



D’après une étude de l’OMS dans toute d’Afrique subsaharienne les Seychellois détiennent des records de surpoids et d’obésité : 74% des femmes sont en surpoids, dont 43% obèses ; chez les hommes ça va mieux, la proportion est moindre, 64% sont en surpoids et 21% obèses. Un restaurateur a décidé de saisir l’opportunité de ces statistiques pour installer le premier fast-food santé dans le centre de Victoria, la capitale. Il s’appelle Roland Payet. Il propose des sandwichs, des salades et des hamburgers lights. Aucune friture. Viandes et volailles grillées, des légumes frais locaux, des jus de fruits pressés fait maison. C’est une telle nouveauté que Roland Payet a les honneurs de la presse nationale. Evidemment ce n’est pas donné, beaucoup plus cher qu’un « macdo » : 5 euros le plus petit sandwich, par rapport au pouvoir d’achat local c’est onéreux mais il compte nourrir les cadres qui travaillent dans la petite capitale, et les touristes qui passent par là.