Adidja Fatihousoundi : « L’Education nationale ici ? C’est une catastrophe ! »

Adidja Fatihousoundi vice-présidente de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves à Mayotte, était l’invitée de Zakweli ce jeudi.

Le ministre de l’Education Gabriel Attal n’est pas venu nous voir, pourquoi ? On aimerait comprendre ! Le ministre est allé à la Réunion, il aurait pu venir nous voir, c’est une question de respect. s’exclame Adidja Fatihousoundi

La vice-présidente de la FCPE n’est pas satisfaite de la rencontre la semaine dernière avec le ministre délégué aux outremers Philippe Vigier, « nous savons tous qu’il est un chargé de mission, on n’aime pas trop les intermédiaires ».

« On en a marre d’écouter des projets, on a envie que ça agisse… On perd du temps. Mayotte est à la traîne, ils le savent » ajoute Adidja Fatihousoundi. Selon elle, il faut des classes avec « des groupes logiques », « parce qu’on met ensemble des enfants qui n’ont pas du tout le même niveau. Certains élèves n’ont jamais été scolarisés. L’Education nationale ici ? c’est une catastrophe ! »

La vice-présidente de la FCPE appelle à un recensement des enfants par commune, « parce que l’INSEE ne peut pas faire ce travail. Il faut qu’on sache combien ils sont. Moi je peux donner le nombre de mes voisins ».

Adidja Fatihousoundi critique également la gestion de la crise de l’eau, « on aurait pu anticiper. Les enfants ont des gourdes mais il n’y a pas d’eau. Les cuves sont vides ou ne fonctionnent pas. Des classes ferment les après-midi ». « Nous allons les harceler, on ne va pas les lâcher ».