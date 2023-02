Afouad Kolo : « Des gamins vont à l’école avec des couteaux, des tournevis, des marteaux… »

Afouad Kolo, du syndicat Alliance Police, était l’invité de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

Le syndicaliste policier relate une agression dont a été victime un de ses collègues samedi dernier : « Des gamins armés de pierre ont attaqué les passants au niveau du pont de Tsoundzou 1. Le collègue rentrait chez lui avec sa copine, ils étaient en scooter. Il a chuté lourdement. Il a été blessé, on lui a volé toutes ses affaires en le laissant sur le sol dans un état sérieux, il a dû être évacué ».

Afouad Kolo explique qu’à Vahibé, « il y a des incidents tous les jours depuis deux ans. A Mtsapéré c’est la même chose. On fait au mieux mais les policiers ne peuvent pas se démultiplier, on tourne à plein régime ». Afouad Kolo affirme que « des gamins vont à l’école avec des couteaux, des tournevis, des marteaux. Il faut responsabiliser les enfants et les parents ». « On arrête des délinquants mais d’autres reprennent le flambeau ».

« Il faut que les victimes portent plainte » dit le syndicaliste policier. « Ce n’est pas compliqué, ce n’est pas long. On peut aussi le faire par internet et on obtient un rendez-vous, ça évite l’attente ».