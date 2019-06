L’Aïd El Fitr, une fête toujours populaire à Mayotte

C’est donc la fin du ramadan, un jour après la Métropole.

Une fête qui garde toujours sa magie dans le 101 ème département de France.

Au crépuscule, en général les musulmans se pressent à table pour rompre le jeûne sauf le dernier jour ... Le ftour devient secondaire.Les yeux deviennent plus grands que le ventre. Des yeux rivés au ciel... le regard à l’Est. Au bout de l’index, le croissant lunaire annonciateur de la fin du mois de jeûne et surtout donc de l’Aid.

Une fête très attendue par les musulmans qui viennent de vivre un mois de spiritualité, de prières, de recueillement et même de privations à bien des égards. L’Aid est donc une sorte de délivrance et procure à chaque musulman le sentiment du devoir accompli. Traditionnellement, toute la nuit, on assiste dans les foyers à une sorte de veillée. Les femmes s’affairent en cuisine pour finir les gâteaux et les petits fours qui seront servis le matin après la prière de l’Aïd. On met également les dernières touches à la décoration de la maison. Des rideaux et des draps neufs. Tout est neuf , le jour de la Ide.

J-1 avant la Ide

Une fête qui démarre donc par la prière de l’Aïd.

Les hommes sortent leurs plus belles tenues pour être les plus élégant à la mosquée. Après la mosquée, les hommes vont en priorité rejoindre leur domicile familial pour « donner la main de l’Aïd » au reste de la famille. A cette occasion une table est dressée avec différents gâteaux et petits fours pour les hommes de la maison mais aussi pour les visiteurs.

Autre rituel important, l’hommage aux morts dans les différents cimetières.

C’est un geste individuel que chacun accomplit à sa guise. On se rend au cimetière pour prier pour les défunts de la famille . Mais toute la journée est marqué sous le sceau de la fête. La fête pour les enfants surtout qui portent leurs habits neufs à l’occasion des différentes festivités organisées dans les différents villages. Car Oui, le jour de l’Aïd Mayotte ressemble à une grande scène des milles et une nuit .

Tellement la magie est chaque année au rendez-vous.