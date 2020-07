L'allocation de rentrée scolaire est revalorisée

L'allocation de rentrée scolaire 2020 est majorée de 100 euros par le gouvernement. Qui a droit à l'Allocation de Rentrée Scolaire, l’ARS, en 2020 ? Quelles sont les conditions à remplir ? Quel est son montant ? Et quand sera-t-elle versée ? Les réponses sont à lire ci-dessous.

Frahati Youssouf Saïd •

Les enfants à charge doivent poursuivre leur scolarité dans un établissement et être âgés entre 6 et 20 ans

Les ressources du foyer déclaré ne doivent pas dépasser 30879 euro pour un couple ou personne seul avec un enfant, 33.686 euros pour un foyer avec 2 enfants et 36.493 s’il y 3 enfants.

Un montant supérieur à celui de l'Hexagone

Avec cette revalorisation, une famille avec un enfant au primaire gagnera ainsi 471, 80 euros d’ARS, 492,31 si l’enfant est au collège et 505,90 euros pour un enfant au Lycée.Une somme versée aux familles sous certaines conditions:Les parents n’ont aucune démarche à faire pour régulariser leur situation. Ils ne doivent surtout pas se rendre à la Caisse des Allocations Familiales. La CSSM se chargera des dossiers en collaboration avec les établissements scolaires. La revalorisation de l’ARS sera faite automatiquement au moment du paiement.Une allocation qui sera versé à compter du 4 aout pour les enfants de 6 à 16 ans et en novembre pour ceux qui ont plus de 16 ans.Une fois n’est pas coutume, les montants versés dans le département sont supérieurs à ceux de la Métropole