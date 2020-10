Ambdilwahedou Soumaila : « Il faut en finir avec ce chantier du rattrapage »

Ambdilwahedou Soumaila, maire de Mamoudzou et secrétaire départemental des Républicains, était l’invité de Zakweli ce jeudi.

Bruno Minas •

sur le code du travail, la sécurité sociale, le SMIC etc… nous sommes toujours à la traîne. Il faut en finir avec ce chantier du rattrapage. Ambdilwahedou Soumaila

Selon lui, l’enjeu principal de son mandat de maire, de secrétaire des LR, ainsi que des prochains élus du Conseil Départemental sera l’égalité des droits entre les mahorais et les citoyens de métropole :A propos de l’élection départementale - et régionale – de l’année prochaine, Ambdilwahedou Soumaila botte en touche concernant le mode de scrutin par liste proposé par le sénateur Thani. Ce n’est pas là la priorité. « Ce qui est important, c’est que les dotations aux communes comme aux autres collectivités soient alignées sur celle de la métropole ».Enfin les Républicains se tiennent prêts pour ce scrutin : « Nous avons lancé un appel aux candidatures jusqu’au 11 octobre, 13 hommes et 13 femmes. Ces candidatures seront validées d’ici fin octobre ».