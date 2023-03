André Rougé : « je reste circonspect sur l’opération Wuambushu »

André Rougé, député du Rassemblement National, délégué à l’outremer, était l’invité de Zakweli ce mercredi

Bruno Minas •

Si cette opération est confirmée, c’est une bonne chose…mais je reste circonspect sur l’opération Wuambushu. déclare André Rougé à propos de l’initiative d’expulsion massive annoncée dans le « Canard Enchaîné »

« Je note qu’il aura fallu attendre la sixième année de mandat du président Macron pour qu’il se décide enfin ». L’élu RN rappelle à cette occasion la promesse non tenue de la piste longue.

Selon André Rougé, «quand elle sera au pouvoir, Marine le Pen a prévu de faire une opération encore plus importante, et il ne sera pas nécessaire de la recommencer 6 mois plus tard » ; « nous tiendrons un référendum pour arrêter les pompes aspirantes que sont les aides sociales, les Comoriens n’y auront plus droit en France et à Mayotte ». Il estime que les bacheliers sans-papiers « doivent poursuivre leurs études dans leur pays d’origine ». « Nous aurons un bras de fer avec les Comores, plutôt qu’inviter le président Azali sur un tapis rouge, caviar et cigare, avec l’argent des contribuables français ».

Pour le député RN, « cette opération à Mayotte lancée par Gérald Darmanin est un coup de communication pendant le débat parlementaire sur l’immigration, destiné à masquer son intention de procéder à une régularisation massive ».

André Rougé a enfin commenté le communiqué du Syndicat de la Magistrature critiquant les procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière : « c’est scandaleux, on demande aux magistrats d’appliquer la loi, pas d’exprimer leurs états d’âme ».