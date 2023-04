André Rougé : « L’opération vire à la pantalonnade…mais il faut la poursuivre contre la délinquance »

André Rougé, député européen et délégué à l’outremer du Rassemblement National, était l’invité de Zakweli ce mercredi

Bruno Minas •

« Gouverner c’est prévoir » dit André Rougé, « et manifestement le gouvernement n’avait pas tout prévu. L’opération est en train de virer à la pantalonnade », selon lui, « il était évident que les Comores feraient obstruction »… « Quant au syndicat gauchiste de la magistrature, proche de La France Insoumise, il avait déjà jugé que cette opération n’était pas légitime ».

André Rougé estime qu’il aurait fallu « au préalable instaurer un état d’urgence, permettant une juridiction d’exception ».

Le député européen déclare qu’il « faut mettre au pas les Comores. Emmanuel Macron veut faire asseoir les présidents Poutine et Zelenski et n’est même pas capable de se faire respecter par Azali ». « J’ai bien peur que dans quelques mois, les personnes expulsées soient revenues et cela aura été un coup d’épée dans l’eau ».

L’élu RN considère cependant que la présence des forces de l’ordre « est une bonne chose », et qu’il faut « poursuivre l’opération au moins pour qu’il y ait des arrestations de délinquants et qu’ils soient présentés devant la justice ».

Enfin André Rougé assure que « quand Marine le Pen sera présidente de la République, ce sera une opération Wuambushu permanente ».