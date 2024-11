Au moins 25 morts dans un naufrage volontairement provoqué par des passeurs entre Anjouan et Mayotte, selon l'Organisation internationale pour les migations

Au moins 25 personnes sont mortes dans le naufrage d'un kwassa entre Anjouan et Mayotte dans la nuit de vendredi à samedi, annonce l'organisation internationale pour les migrations. L'agence onusienne affirme que les passeurs ont volontairement sabordé l'embarcation.

Des passeurs ont volontairement sabordé un kwassa entre Anjouan et Mayotte, affirme ce lundi soir l'organisation internationale pour les migrations. Au moins 25 personnes sont mortes dans ce naufrage dans la nuit de vendredi à samedi, selon le récit des 5 survivants secourus par des pêcheurs samedi matin.

Selon le témoignage d'un rescapé, recueilli par la presse comorienne, les passeurs auraient été ivres au moment des faits, l’un d'eux aurait dévissé le bouchon à l’arrière de l’embarcation permettant à l’eau de s'engouffrer. À bord, il y avait une trentaine de passagers, dont des femmes et des enfants. Ils ont payé plus de 300 euros pour cette traversée de 70 km, l'une des plus meurtrières au monde. Entre août et septembre, 20 personnes sont mortes dans deux naufrages. Les autorités comoriennes estiment que plus de 20.000 migrants sont morts en mer depuis l’instauration du visa Balladur entre les Comores et Mayotte en 1995.