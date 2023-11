VIDEO. Des maisons saccagées et incendiées à Bandraboua

Abdou Madi a vu sa vie réduite en cendres, sa maison incendiée par des individus cagoulés et armés. Cette vague de violence a frappé le quartier Hamidouni à Bandraboua, laissant les habitants impuissants et terrifiés face à l'impunité des criminels.

C'est toute une vie partie en fumée, Abdou Madi ne peut que constater les dégâts. Il ne reste plus rien de son foyer si ce n'est des cendres, une triste preuve de la violence qui a frappé son quartier.

"Ma maison a été incendiée et mise sens dessus dessous. Elle a été saccagée. Pourtant, je n'ai rien fait de mal à personne. Ça m'a complètement anéanti," partage-t-il, l'émotion encore très vive dans sa voix.

Des maisons saccagées et incendiées à Bandraboua • ©Z.D

Aux alentours de 19h ce lundi 6 novembre au soir, des individus cagoulés et armés ont semé le chaos en pillant et en brûlant plusieurs maisons dans le quartier Hamidouni à Bandraboua. C'est le deuxième soir consécutif que ces personnes sèment la terreur parmi les habitants déjà plongés dans un climat de peur et d'impuissance. Le mode opératoire demeure inchangé : les délinquants entourent le quartier par les hauteurs avant de descendre.

La plupart des résidents, pris de peur, ont déjà déserté les lieux, laissant derrière eux des maisons dévastées et des souvenirs réduits en cendres. Malgré les plaintes déposées, aucun suspect n'a été interpellé pour l'instant. Une enquête est ouverte.

En attendant que justice soit rendue et que l'ordre soit rétabli, Abdou Madi et ses voisins restent sur le qui-vive, priant pour des jours plus paisibles.