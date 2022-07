Binti Madjida Saïd: la politique comme héritage

Après 4 ans, loin de sa famille, Binti Madjida Said revient se détendre à Mayotte. Revenir chez elle se ressourcer est important pour celle qui est aujourd’hui étudiante en master 2 à Sciences Po Paris.

Baignée dans la sphère politique dès son enfance, elle éprouve une profonde admiration envers son oncle, Abdoulatifou Aly, dernier député de l’ère circonscription législative unique, décédé le 27 juin 2020. Une perte immense pour la jeune femme

Après un Baccalauréat avec mention en poche et un concours d’entrée en Prépa Sciences Po réussi, Binti Madjida Saïd part de Mayotte avec confiance, un excès de confiance qui au final n’avait pas lieu d’être. Mais ce fut l’occasion pour elle d’affronter la réalité:

Arrivée à Sciences Po, c’était un choc culturel déjà, et on arrive face à des enfants de ministres qui ont un niveau nettement supérieur au tien. Tu te rends alors compte, que ton niveau d’où tu es partie, il faut le rehausser davantage pour être vraiment dans l’Excellence, parce que malheureusement, Sciences Po n’accepte pas plus d’un redoublement.