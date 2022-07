Pluie de récompenses pour les bacheliers de la commune de Bandrélé

123 bacheliers de la commune de Bandrélé ont été récompensés lors d'une cérémonie remise de récompenses organisée à la MJC de Mtsamudou, en présence du secrétaire général de la préfecture qui est arrivé avec la bande- dessinée " la voix des jasmins" pour sensibiliser les jeunes à l'égalité homme/femme.

S.D / Djamilat Soidiki •

La municipalité de Bandrélé n'a pas non plus lésiné sur les moyens pour féliciter le travail fourni pendant toute l'année par les élèves et les familles. les cadeaux vont d'un diplôme au nom de la mairie +ordinateur+ un chèque de 350 € à 250 selon les mentions, à un chèque de 400€ + diplôme au nom de la mairie pour les reçus sans mention.

Cérémonie de remise de prix aux bacheliers de la communes de Bandrélé • ©Djamilat Soidiki - Mayotte la 1èrer

De quoi bien commencer leurs études supérieures. Un cocktail leur a été offert à la fin de la cérémonie pour leur souhaiter bon courage et bonne continuation. Le président de Mayotte Mobilité Québec était présent à la cérémonie pour promouvoir le dispositif et encourager, parents et élèves à choisir la destination Québec pour la suite de leurs études. Une convention à été signée entre l'association et la mairie de Bandrélé pour sensibiliser les jeunes aux opportunités que présente ce pays de l'Amérique du Nord.

Tafara Ousseni, le président de Emanciper Mayotte lors de la remise des prix aux bacheliers de Bandrélé • ©Djamilat Soidiki - Mayotte la 1èrer

Tafara Ousseni, le président de Emanciper Mayotte est intervenu pour parler de la mobilité et l'importance pour les parents d'encourager leurs enfants à poursuivre des études supérieures et à s'ouvrir au monde extérieur.