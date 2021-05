Faïna Ousseini : « L’éducation, c’est l’arme de guerre pour le développement »

Faïna Ousseini et Hafidhou Abidi Madi se présentent dans le canton de Boueni.

Bruno Minas •

Faïna Ousseini dit qu’elle n’a pas de parti politique, « mon seul souci est l’intérêt général ». Elle affiche sa priorité : « l’éducation, c’est l’arme de guerre pour le développement » dit-elle ; « il faut former et accompagner les jeunes et leurs parents.

Il va falloir travailler avec les communes, les intercos, les CCAS. C’est cela la lutte contre la délinquance. « Il faut mettre en place des formations qualifiantes, et anticiper sur la politique de distribution des bourses pour les étudiants, « ne pas attendre l’année du bac ». La candidate veut aussi mettre en avant « l’alignement des prestations sur le droit commun » :

On en parle, et on est là à attendre ce que l’Etat va faire

selon elle « le Conseil Départemental doit mettre en œuvre l’égalité des aides sociales, l’Etat complètera. Nous devons initier le mouvement ».