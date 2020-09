Carla Baltus : « Je demande aux salariés de comprendre nos difficultés »

Interrogée dans Zakweli, depuis la Guyane où elle séjourne actuellement, la présidente du MEDEF Mayotte s’est exprimée sur les revendications syndicales, notamment l’application intégrale des conventions collectives.

Bruno Minas •

il y a une volonté commune d’aller vers la convergence avec la métropole. Je comprends que les salariés sont pressés d’y parvenir, mais il faut une progressivité, il en va de la santé financière de nos entreprises. Je demande aux salariés de comprendre nos difficultés. Carla Baltus

Carla Baltus dans Zakweli

Selon elle,dit aussi qu’il faut se garder « de créer de la vie chère, plus chère qu’elle ne l’est aujourd’hui ».A propos de la fin de l’état d’urgence sanitaire, la présidente du MEDEF local dit attendre les modalités d’application et espère un retour à l’activité normale, notamment pour les restaurateurs.Enfin, sur les transports scolaires, la présidente de « Carla Baltus Transport » se réjouit du retour au calme et rappelle que les services sont assurés par des entreprises 100% locales.