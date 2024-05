Choléra à Mayotte : Les écoles de Majicavo Lamir et de Majicavo Koropa fermées jusqu’à vendredi

Dans la commune de Koungou où l’épidémie de choléra est la plus active, le maire du Koungou, Assani Saindou Bamcolo a pris un arrêté pour fermer les écoles primaires et maternelles des villages de Majicavo Koropa et de Majicavo Lamir. Quatre cas de choléra y ont été diagnostiqués dernièrement.

L’arrêté a été publié ce mercredi en fin de matinée et appliqué dès l’après-midi. Les classes en rotation n’ont donc pas eu cours, les élèves sont rentrés chez eux ; une affiche annonçait la fermeture des 6 écoles concernées (les 3 écoles élémentaires de Majicavo Koropa et l’école élémentaire de Majicavo Lamir ainsi que des 2 écoles maternelles Majicavo Koropa et Majicavo Lamir).

Selon l’adjointe au maire en charge des affaires scolaires Louhenvelle Delalande « C’était une question d’hygiène publique, des cas ont été signalés et déclarés et par mesure de précaution, le temps que des analyses soient faites et déterminer si en effet les enfants étaient porteurs ou non du choléra, j’ai préféré en accord avec Monsieur le maire, fermer les écoles pour éviter la propagation de cette épidémie ».

Un centre de vaccination pourrait par ailleurs voir le jour dans le quartier Dubaï à Majicavo Koropa, selon les résultats des analyses.

« Sur les écoles concernées, ça représente quand même un peu plus de 4000 élèves et il va falloir en effet s’occuper de leur protection, hygiène et santé » conclut l’élue.

Depuis le début de l’épidémie, 78 cas de choléra ont été déclarés à Mayotte, 15 sont actifs ; un enfant de 3 ans est décédé.