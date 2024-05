Chouhoura Abdallah : « Il faut briser les tabous sur les règles des jeunes filles »

Chouhoura Abdallah, bénévole chargée de projet dans l’association caritative Lion’s Club, était l’invitée de Zakweli ce mardi

Ce 28 octobre marque la journée mondiale de la santé, de l’hygiène et de la précarité menstruelle. « C’est un sujet tabou qu’il faut briser » dit Chouhoura Abdallah, « il faut en parler ; il faut que les parents préparent leurs filles à ce moment de la vie même si c’est difficile dans notre culture ».

« A Mayotte de nombreuses jeunes filles n’ont pas des parents qui ont les moyens d’acheter des serviettes hygiéniques. Nous, au Lion’s Club, nous optons plutôt pour les culottes lavables et réutilisables, pour ne pas polluer l’environnement nous ne souhaitons pas distribuer des serviettes qui vont se retrouver dans la nature ». Le Lion’s Club de Mayotte a obtenu des subventions pour importer des culottes et les distribuer dans 7 établissements secondaires, par le biais des infirmiers et infirmières scolaires. « Ces culottes sont très chères à Mayotte, de l’ordre de 35 à 40 euros. Nous allons distribuer gratuitement 1500 culottes, c’est une goutte d’eau dans l’océan » reconnaît Chouhoura Abdallah, « mais c’est un début ».

Ce mardi soir à 20h00 l’émission Mparano de Mayotte la 1ère radio sera consacrée à la précarité menstruelle.