Le Collectif Migrants Outre Mer estime qu' à Mayotte, il y a encore trop d’enfants interdits d’école.

Le collectif Migrants Outre-mer pointe du doigt les difficultés de scolarisation de nombreux enfants à Mayotte. Dans un communiqué, il interpelle les pouvoirs publics sur ces "atteintes au droit fondamental à l'éducation à Mayotte".

Les pouvoirs publics doivent garantir l'accès à l'éducation de manière effective et dans les

meilleurs délais le droit à l’éducation pour tous les enfants, et ce indépendamment de leur

origine, de la situation administrative de leurs représentants légaux ou de fait, et du statut ou

du mode d’habitat dans lequel ils vivent. Dans l'attente de la publication du décret permettant

d'établir un dossier d'inscription unique, nos associations saisissent le Défenseur des droits pour

faire reconnaître le caractère discriminatoire de l'accès à l'éducation à Mayotte et pour obtenir

des recommandations à destination des pouvoirs publics.

Les organisations signataires ont interpellé le Défenseur des droits sur des atteintes au droit fondamental à l’éducation à Mayotte. Elles dénoncent les exigences abusives qui figurent dans les dossiers d'inscription scolaire et les listes de documents de certaines mairies. Ces pratiques qui font obstacle à la scolarisation des enfants des familles les plus démunies ou en situation de grande précarité sont discriminatoires.Un enfant a le droit d'être admis dans un établissement scolaire « soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde » (art. L.131-5 code de l'éducation). Les personnes responsables de sa scolarisation sont « soit ses parents (...) soitceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait » (art. L.131-4 code de l'éducation).En application de ces textes, les mairies peuvent seulement exiger des justificatifs de l’identité de lapersonne responsable et de l'enfant ainsi et la preuve par tous moyens que leur lieu de vie se situesur la commune. En l'absence d'un document attestant que ses vaccinations obligatoires sont à jour,l’enfant doit néanmoins bénéficier d’une admission provisoire à l'école, à charge pour les personnesresponsables de les faire réaliser dans un délai de trois mois (art. R.3111-8 du code de la santépublique).Or, la plupart des mairies subordonnent l’inscription scolaire à la production de justificatifs qui n’ontpas lieu d’être demandés ou, au contraire, limitent abusivement la liste des documents permettantd’apporter la preuve de la recevabilité du dossier. Il peut s'agir, par exemple, d’exigence de documentsrelatifs à l’exercice de l’autorité parentale alors que la preuve d’un lien entre l’enfant et la personne quis’en occupe peut être établie par tous moyens. De même, les services des mairies n’ont pas àcontrôler la régularité de la situation des élèves étrangers majeurs ou celle des parents.Concernant les justificatifs de domicile, le code de l’éducation stipule que « le statut ou le moded’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refusd’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire » (art. L.135-1 code de l'éducation). A Mayotte,compte tenu de la précarité de l’habitat et l’absence fréquente de titre de propriété ou de location, lesexigences excessives en terme de preuve de certaines mairies font obstacle un accès effectif à l'écolepour les enfants les plus vulnérables.A cet égard, le Défenseur des droits a déjà eu l’occasion de relever que les décisions de refusd’inscription scolaire, reposant sur de tels motifs « portent atteinte au droit fondamental à l’éducationet au principe d’égalité dans l’accès au service public, et sont susceptibles, selon les situations, decaractériser des faits de discrimination fondée sur l’origine, la nationalité, le lieu de résidence ouencore la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, réprimés par les articles 225-1et 2 et 432-7 du Code pénal » (Décision du Défenseur des droits n° 2018-011 du 30 mars 2018 etrapport Droits de l’enfant 2016, L’égalité des droits devant l’école).Pour toutes ces raisons, il est indispensable que la liste des pièces qui peuvent être demandées àl'appui d’une demande d'inscription et qui, aux termes de l’article L.131-6 du Code de l’éducation, doitprochainement faire l’objet d’un décret, aboutisse à la mise en place d’un dossier d’inscription uniquevalable pour l’ensemble du territoire, incluant les terres ultramarines.