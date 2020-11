COMMEMORATION : Mayotte et sa région dans la Grande Guerre

A la veille de la Commémoration l’Armistice, les Archives départementales de Mayotte invitent la population à découvrir ou redécouvrir l’histoire de Mayotte et de sa région dans la Grande Guerre.

Mayotte la 1ère - archives départementales de Mayotte •

Cette publication, disponible aux archives ou à la Maison des livres, représente un devoir d’histoire et de mémoire sur la participation des Mahorais à ce conflit meurtrier.A travers les différents chapitres, vous apprendrez beaucoup sur le contexte administratif de Mayotte à la veille de la guerre de 14-18 et la vie des Mahorais durant ce terrible conflit.Vous plongerez, également, dans la géopolitique de l’ouest de l’océan Indien pour comprendre comment les Britanniques et les Allemands ont importé les combats sur le sol de l’Afrique orientale.Ensuite, vous partirez en voyage avec les mobilisés des régiments et les bataillons malgaches en route vers le front.Les soldats partis à la guerre vous donneront "de leurs nouvelles" de vie ou de mort dans les journaux de marche et d’opération. Vous serez ainsi mieux informés du courage des tirailleurs originaires de l’archipel des Comores lors de la bataille du Mont-de-Choisy en 1918.Quelle politique mémorielle pour les tirailleurs mahorais ? La question reste entière au regard de l’oubli dans lequel sont souvent tombés nos anciens combattant