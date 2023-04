Comores : le ministre de la défense ne s’est finalement pas rendu à Moroni

Sitôt annoncée, sitôt annulée. La venue du ministre français de la défense à Moroni n’a finalement pas eu lieu hier dimanche. Annulation, ou simple report… le flou règne autour de cette visite à quelques jours de l’opération « wuambushu »

Bruno Minas •

La venue de Sébastien Lecornu n’avait été annoncée que du côté comorien, pas officiellement. Il s’agissait d’une « information » que l’on avait laissé fuiter. Aucun programme n’avait été communiqué à la presse. Côté français, ce voyage à Moroni n’avait pas non-plus été inscrit à l’agenda officiel.

Une source au ministère de la défense a démenti cette visite, mais laissant entendre qu’elle pourrait avoir lieu d’ici la fin du ramadan, après le 21 avril. Or le 21 avril est précisément la date supposée du démarrage de la fameuse opération « Wuambushu » d’expulsion des Comoriens sans papiers de Mayotte, et de destruction des bidonvilles.

Cette opération coup de poing contre l’immigration clandestine ne peut se dérouler sans que les autorités des Comores la facilitent en admettant le retour de leurs ressortissants, et en empêchant les départs de Kwassas vers Mayotte.

Or, le deal passé entre la France et les Comores est de plus en plus controversé. Les messages de plus en plus virulents prônant le « non à l’opération Wuambushu » se multiplient sur les réseaux sociaux, de la part de Comoriens qui dénoncent ces expulsions programmées.

Le président Azali Assoumani se trouve pris au piège d’un discours prônant d’un côté que Mayotte est comorienne, et acceptant de l’autre que ses ressortissants en soient chassés.