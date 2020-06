Coronavirus : 18 cas supplémentaires en 24 heures, soit 2452 au total

Depuis le début de l’épidémie plus de 10500 tests ont été réalisés à Mayotte. A ce jour, Mayotte comptabilise 2452 personnes touchées par la Covid-19 depuis son introduction sur le territoire.

Natacha Selemani •

©ARS

Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés face au virus ?

les règles de distanciation physique et les gestes barrières doivent être respectés,

les réunions doivent être limitées au strict nécessaire,

les regroupements de salariés dans des espaces réduits doivent être limités,

Les déplacements non indispensables doivent être revus.

34 personnes sont hospitalisées dont 9 en réanimation. Le nombre de décès est de 31 dont un après une évacuation sanitaire. Et enfin 2188 personnes sont officiellement guéries.Dans ce contexte l’agence régionale de santé rappelle les responsabilités des employeurs vis à vis de leurs salariés en cette période de crise sanitaire.L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il doit prendre des mesures de prévention et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances.Par exemple, les salariés présents au bureau, sur site, doivent respecter les mesures suivantes :