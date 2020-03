Coronavirus : Une continuité pédagogique est mise en place pour maintenir un contact régulier entre les élèves et leurs professeurs

Le 13 mars 2020, M. Jean-François COLOMBET, Préfet de Mayotte, a signé un arrêté interdisant l'accès des élèves aux établissements scolaires. Ceci afin de protéger la population du Covid-19.



Aurélien Février •

©Mayotte la 1ere ...

Mayotte la 1ere de son côté met en place à partir de ce mardi l’émission Narisomé. Chaque jour de 9h à 11h, des enseignants viendront faire cours en direct à l’antenne.

Une continuité pédagogique est mise en place pour maintenir un contact régulier entre les élèves et leurs professeurs. Les personnels sont appelés à poursuivre leur travail et à se présenter dans leur établissement afin d'y recevoir les consignes de leur chef d'établissement.Pendant ce temps les élèves sont à la maison et attendent de voir comment le dispositif du rectorat pourra se concrétiser pour éviter la rupture pédagogique.Ycham est élève de 5 au collège de Tsingoni.Ce lundi matin, il devait effectuer sa rentrée avec un contrôle de physique chimie. Elle se déroulera à la maison. Au programme, shioni chez sa grand-mère, console de jeu, partie de handball et devoir.Sous l’œil de sa mère, il révise son cours sur le corps humain dans l’attente d’être en contact avec ses professeurs.Ce sera le cas à partir de ce mardi 17 mars annonce le rectorat. Pour Ycham ça se déroulera via la plateforme informatique NEO. Une fois connecté, il pourra recevoir les cours et les devoirs dans ses différentes matières.Le recteur Gilles Halbout rappelle qu’en étant à la maison, il faudra faire comme à l’école, en organisant son temps de travail comme si c’était une journée d’école.