Cours interrompus au lycée Bamana après une bagarre entre jeunes

Les enseignants ont décidé de ne pas poursuivre les cours après une bagarre entre jeunes au sein du lycée Bamana. On déplore plusieurs blessés.

Taslimah Abdou Hamza •

Ce mardi matin, vers 6h00, une altercation entre des jeunes a éclaté au lycée Younoussa Bamana. Selon nos informations, plusieurs élèves et deux agents de sécurité ont été blessés. Les forces de l'ordre ont été dépêchées sur place.

En réaction, les enseignants du lycée ont décidé de former un collectif. Ils ont arrêté de travailler à partir de 9h00, entraînant l'interruption des cours. Les élèves seront évacués à partir de 12h00, et des bus les récupéreront par la suite. De plus, demain mercredi , les enseignants exerceront leur droit de retrait. Les cours devraient reprendre normalement vendredi.

Professeurs et parents d'élèves seront reçus cet après-midi à 15h30 par la mairie de Mamoudzou. Cette réunion a pour but de trouver des solutions concrètes.