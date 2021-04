Cris Kordjee : « Le plus important, c’est la piste longue »

Bruno Minas •

L’arrivée annoncée d’Air France dans la desserte de Mayotte est bien accueillie par la présidente de l’AUTAM,

On verra les tarifs, mais il ne faut pas se faire d’illusions

selon elle, « ce n’est pas une situation qui va perdurer. Toutes les compagnies essaient de se refaire une santé financière, on prend ce qui se présente », Mayotte est toujours le dindon de la farce ».

Cris kordjee se réjouit de la victoire en justice, face à Air-Austral, des parents des enfants que la compagnie avait oublié d’embarquer. « Cela a été long et les familles ont obtenu réparation ». L’AUTAM remercie Maitre Souhaili qui avait été saisi de ce dossier.

Pour la présidente des usagers : « Le plus important c’est la piste longue. On sait que le calendrier ne sera pas respecté. C’est le combat principal de l’AUTAM. On ne capitule pas, les mahorais sont habitués aux combats de longue haleine ».

Cris Kordjee, enfin, se réjouit de la création prochaine de la compagnie mahoraise « Zena » : « On n’en parle pas beaucoup, ses promoteurs ne disent rien, ils travaillent en silence, mais le dossier avance ».