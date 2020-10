Daniel Martial Henry – Président du Modem : « Notre objectif est d’accéder au pouvoir »

L’émission Zakweli recevait ce mercredi matin le président du MODEM – Mayotte Daniel Martial Henry. Selon lui le Modem représente « un avantage pour Mayotte, car c’est un parti historique issu de l’UDF, grand partenaire de la vie politique locale ».

Nous voulons travailler avec toutes les personnes de bonne volonté et promouvoir un développement homogène qui ne laissera personne de côté Daniel Martial Henry – Président du Modem

Daniel Martial Henry affirme que « la droite et la gauche ne s’occupent que du patronat pour l’un et des salariés pour l’autre, alors que nous, au Modem, nous nous occupons de tout le monde, en particulier ceux qui ne travaillent pas et qui représentent 55% de la population active ».« Nous avons des idées, notre objectif est d’arriver au pouvoir pour les appliquer » insiste le président du Modem local. Parmi ces idées, il cite celle de déconcentrer l’administration pour éviter les embouteillages vers Mamoudzou.