Découvrez le top des prénoms pour filles et garçons à Mayotte

La liste des prénoms donnés aux nouveau-nés en 2021 en France et par département a été dévoilée par l’Insee. Qui occupé le haut du classement à Mayotte ?

Ilona Youssouffa •

Choisir le prénom de son enfant n’est pas toujours facile. Découvrons les prénoms les plus donnés à Mayotte l’année dernière.

Selon le classement de l’Insee, L’Institut national de la statistique et des études économiques, les prénoms les plus donnés aux nouveaux nés sont Ben pour les petits garçons et Fatima chez les petites filles.

À la Réunion, ce sont Jade et Lyam qui arrivent en tête du classement. Le prénom Jade a également été le plus donné aux petites filles en France Métropolitaine. En revanche, chez les garçons, les parents de l’Hexagone ont préféré Gabriel, Léo et Raphaël en 2021.

Si certains parents préfèrent des prénoms traditionnels ou originaux, les tendances confirment la mode des prénoms courts aussi bien chez les filles que les garçons.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire, ou pas pour choisir le prénom de votre futur enfant.