Violences à Dembeni : 3 personnes mises en examen et placées en détention provisoire

Fin janvier des violences ont éclaté dans la commune de Démbéni, où un candidat aux municipales a été grièvement blessé. Des jeunes de Tsararano et de Dembeni village se sont affrontés, semant la terreur dans la commune. Plusieurs véhicules ont été dégradés durant ces nuits de violences.



Siti Daroussi •

Depuis une enquête menée par les gendarmes de la brigade territoriale de Dembeni et les enquêteurs de la section de recherches de Pamandzi, a permis d’interpeller mardi 11 février les présumés auteurs ; sur les 4 personnes arrêtées, 3 sont déjà connues des autorités.

Présentées devant le juge d’instruction, elles ont été mises en examen pour vol avec arme et tentative d’assassinat et ont été placées en détention provisoire au centre pénitentiaire de Majicavo dans la commune de Koungou.

Les autorités soulignent par ailleurs l’implication de la population par les témoignages ; des témoignages qui ont été déterminants dans cette affaire. L’enquête se poursuit pour interpeller l’ensemble des co-auteurs de ces violences.