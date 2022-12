Demos Mayotte, un éveil musical et orchestral avec la Philharmonie de Paris

65 jeunes de 7 à 9 an, venant de Pamandzi, Chiconi, Mamoudzou, Chirongui, Dembéni, Mtsamboro et Tsingoni, ont été initiés à la musique classique par des professionnels de La Philharmonie de Paris du 17 octobre au 16 décembre.

Aliloiffa Rainat •

Ces 65 enfants venant de sept communes partenaires ont suivi deux stages intensifs d’initiation à la pratique instrumentale en orchestre.

Ils ont répété à raison de 5h par jour avec dix musiciens intervenants des orchestres Démos de la Réunion, Bordeaux, Orléans, Toulouse et d’Île-de-France, rejoints par cinq musiciens de Mayotte et des référents sociaux.

Ce samedi 17 décembre au gymnase de Cavani, un concert de clôture de stage, a été proposé en présence de la 4ème vice-présidente Zouhourya Mouayad Ben et du conseiller départemental de l’OCD El Anrif Hassani.

La Philharmonie de Paris s’est s’associée au Département de Mayotte et de plusieurs partenaires pour mettre en œuvre le dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation scolaire (DEMOS), sur le territoire.

Le dispositif Démos propose durant 3 ans un apprentissage gratuit de la musique classique à des enfants de 7 à 12 ans vivant dans des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV) ou dans des zones dites de revitalisation rurale (ZRR). Démos agit là où l’accès à l’éducation artistique et culturelle est rendu difficile en raison de facteurs économiques et sociaux, ou de l’éloignement géographique des structures d’enseignement. C’est cet aspect que je veux souligner devant vous. Cette idée de la culture comme un outil de lien social, tout en profitant de la richesse du patrimoine musical traditionnel mahorais. a déclaré Zouhourya Mouayad Ben, 4ème vice-présidente du Conseil Départemental de Mayotte

Les musiciens ont pu facilement s'imprégner des caractéristiques et connaissances du territoire grâce à l’étroit collaboration avec les référents sociaux des structures sociales et éducatives charge de l’accompagnement des groupes d’enfants à savoir : Réussite Éducative de Mamoudzou, L’association des jeunes de Pamandzi, Le Pôle culturel de Chirongui, Le Centre social de Mtsamboro, Les services des communes de Chiconi, Dembéni et Tsingoni, La Direction des Affaires Culturelles locale (ministère de la Culture), la Caisse de la Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) et la Préfecture de Mayotte.