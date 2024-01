Des barragistes de Kangani assignées en justice ce mercredi par trois entreprises du BTP

Six femmes occupant un barrage à Kangani doivent comparaître ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Elles sont assignées par trois entreprises du BTP pour demander la libération de l'axe.

Trois entreprises du BTP basées à la carrière de Kangani ont assigné six femmes occupant un barrage dans le village à comparaître devant la justice. Ces sociétés demandent la levée du barrage, leurs salariés ne pouvant plus accéder au site. Elles font valoir les pertes de chiffres d'affaires occasionnées depuis le jeudi 25 janvier, estimées sur une moyenne de l'année 2020 entre 23.000 et 56.000 euros quotidiennement.

Ces femmes, qui ont reçu l'assignation de la part d'un huissier, expliquent ne pas comprendre cette démarche et font valoir qu'elles participent simplement au mouvement de colère qui touche tout le département. L'audience doit avoir lieu ce mercredi 31 janvier à 14h au tribunal judiciaire de Mamoudzou.