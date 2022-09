Des incidents gâchent le festival Sanaa à Mamoudzou

Le festival Sanaa, organisé par la mairie de Mamoudzou s’est terminé ce samedi soir, mais malheureusement pas dans de bonnes conditions. Des échauffourées ont eu lieu en fin de soirée alors que le rappeur Niska était sur scène.

Raïnat Aliloiffa •

C’est une nuit de frayeur qu’on vécu les spectateurs présents au festival Sanaa ce samedi 3 septembre à Mamoudzou. La soirée battait son plein, dans une bonne ambiance sans incident particulier jusqu’à l’arrivée sur scène du rappeur Niska, qui était très attendu. Le public était dans tous ses états et l’acclamait haut et fort, mais malheureusement ce moment de partage a duré moins de cinq minutes. Alors que l’artiste allait entamer sa deuxième chanson, un incident s’est déroulé dans la fosse et a créé un effet de panique.

Ambdilwahedou Soumaïla, maire de Mamoudzou • ©Raïnat Aliloiffa

Il s’agirait de quelques jeunes qui se sont bousculés. Ambdilwahedou Soumaïla, maire de Mamoudzou

Les personnes présentes ont pris peur, et ont commencé à courir dans tous les sens, créant un mouvement de foule. Pris de panique, chacun a essayé de se sauver, tant bien que mal.

10 blessés et des biens abimés

Les gendarmes et policiers présents sur place ont rapidement propagé du gaz lacrymogène afin de disperser la foule. Selon les témoignages, certaines personnes se sont évanouies suite à cela. « À ce jour, les pompiers recensent dix blessés dû au gaz lacrymogène », assure le maire de la commune chef-lieu. Mais il reconnait qu’il est encore trop tôt pour établir un bilan précis du nombre de blessés et des dégâts.

Cet évènement a été le début d’une nuit d’affrontements entre les forces de l’ordre et des groupes de délinquants armés, dispersés dans la commune de Mamoudzou, en partant de Kaweni jusqu’à Tsoundzou.

Quatre véhicules ont été vandalisés du côté de M’gombani. reconnait Ambdilwahedou Soumaïla

Mais là encore, le chiffre est probablement mené à évoluer.

Dispositif de sécurité défaillant ou suffisant ?

Le festival Sanaa a rassemblé « 2600 personnes le premier jour, 14 000 le deuxième et plus de 15 000 le troisième jour », selon le premier magistrat de Mamoudzou. Suite aux incidents de ce samedi soir, beaucoup s’interrogent sur le dispositif de sécurité. Etait-il assez conséquent au vu du nombre de personnes qui se sont rendues au concert ?

Nous savions qu’il y’aurait plus de monde hier alors nous avons doublé le nombre d’agents qui fouillaient à l’entrée. Je ne parlerais pas de faille de sécurité, mais ce qui s’est passé à l’intérieur a créé un mouvement de foule qui s’est propagé. affirme, Ambdilwahedou Soumaïla

Selon une source policière, suite à ces émeutes, 4 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue. Une enquête va être ouverte pour « participation à un attroupement armé et port d’arme. Et des investigations vont être menées pour tenter de trouver les autres auteurs des faits. »