Deux bateaux de migrants somaliens retrouvés près de Nosy Bé après trois semaines à la dérive

Deux bateaux transportant des migrants somaliens ont été retrouvés près de Nosy Bé vendredi. D'après l’agence portuaire maritime et fluviale malgache, ils cherchaient à rejoindre Mayotte quand ils ont subi une panne de moteur. 22 des 70 passagers ont perdu la vie, après avoir dérivé pendant près de trois semaines en mer.

Deux embarcations transportant des migrants somaliens ont été découvertes près de Nosy Bé, annonce dans un communiqué l’agence portuaire maritime et fluviale malgache. Elles étaient parties le 2 novembre de Somalie avant d'être victimes d'une panne de moteur et de dériver en mer. L'un des navires a notamment été retrouvé par des pêcheurs malgaches, l'autre est parvenu à accoster dans la baie du port du Cratère.

Ces migrants cherchaient à rejoindre Mayotte. Sur les 70 passagers, 22 n'ont pas survécu à la traversée. Les survivants ont été pris en charge par des professionnels de santé et sont sous surveillance. Ces dernières années, les migrants venus du continent africain sont de plus en plus nombreux à entreprendre la traversée, comme le montrent les chiffres de l'Ofpra.