Le nombre de demandeurs d'asile originaires d'Afrique a augmenté d'un tiers cette année à Mayotte

Parmi les demandes d'asile enregistrées à Mayotte, la part de demandeurs originaires d'Afrique des Grands Lacs a presque doublé par rapport à l'an passé.

Si l'immigration comorienne a longtemps été majoritaire, la tendance semble s'inverser dans les chiffres de l'Ofpra, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, en charge d'instruire les demandes d'asile. Les demandes de migrants originaires du Congo, du Rwanda et du Burundi ont augmenté d'un tiers cette année à Mayotte. En 2022, 4.000 demandes ont été examinées. La moitié émane de ressortissants comoriens, 21% de Madagascar et 25% d'Afrique des Grands Lacs. Au 1er décembre 2023, les ressortissants des Grands Lacs représentent désormais 48% des 3.000 demandes déposées.

Ce changement influe sur le taux de protection accordé par l'Ofpra. 86% des demandes ont été rejetées en 2022, contre 60% actuellement. L'Ofpra précise que "d'une manière générale, les refus de protection de l'Ofpra sont motivés par le non-établissement du récit que fait valoir le demandeur d’asile à l’appui de sa demande d’asile." En 2022, Mayotte représentait 47% des demandes d'asile déposées en Outre-mer.

"La situation est devenue alarmante"

Les images de migrants arrivant à l'île de Mtsamboro ce mardi 2 janvier ont fait réagir sur les réseaux sociaux. Deux intercepteurs et plusieurs gendarmes ont été mobilisés pour les évacuer vers Mamoudzou. "La situation est devenue alarmante", déplore Zamimou Ahamadi, conseillère départementale Les Républicains. "On les stocke à Mayotte, ce n'est plus tenable."

"Vous voyez dans quelles conditions ils sont ? On ne peut pas les accueillir", poursuit l'élu qui demande que les demandeurs d'asile soient répartis sur le reste du territoire national "et qu'on reconduise chez eux ceux qui n'ont pas de raison d'être là." Elle prend pour exemple la rixe qui a fait deux blessés au camp de migrants installé au stade de Cavani, dénoncée également par le maire de Mamoudzou. Dans un communiqué, la fédération Les Républicains évoque "sa vive préoccupation" et "exhorte les autorités à prendre des mesures immédiates pour faire face à cette situation préoccupante", en appelant notamment à renforcer le contrôle des frontières.