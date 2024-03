Deux passeurs comoriens condamnés à quinze et six mois de prison ferme

La police a annoncé ce lundi l'interpellation de deux passeurs comoriens. Ils transportaient 59 passagers africains quand ils ont été interceptés par la brigade nautique. Les deux pilotes ont été condamnés à quinze et six mois de prison ferme.

La police annonce ce lundi 25 mars l'interpellation de deux passeurs comoriens. C'était le mercredi 20 mars dans la soirée, un premier kwassa avec 28 passagers somaliens, congolais et burundais a été intercepté au large d'Acoua. Un peu plus tard, une seconde embarcation avec 31 passagers somaliens, congolais et rwandais a été arrêtée en mer alors qu'elle naviguait en direction des côtes mahoraises. Les deux pilotes ont été placés en garde à vue et l'argent en leur possession a été saisi. Le premier a été condamné à 15 mois de prison ferme et le second à six mois ferme.

Ce n'était pas la seule interpellation ce jour-là. La police annonce également l'arrestation d'un marchand de sommeil présumé, qui hébergeait une vingtaine de familles sur un terrain appartenant au conseil départemental à Pamandzi. Chaque famille lui réglait une somme de 80 à 100 euros par mois selon la police. Un rapport d'insalubrité a également été rédigé "mettant clairement en exergue les conditions d'habitat indignes."