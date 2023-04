DIRECT. J'IRAI FUTARI CHEZ VOUS à Maroakatsaka, Madagascar !

Après avoir exploré les richesses de La Réunion, nous sommes ravis de vous faire découvrir les merveilles de la gastronomie de Madagascar. Venez rencontrer "l'association Belles Rose de Nosy Be" ce samedi 8 avril dans J'IRAI FUTARI CHEZ VOUS.

Youmna Ouilda •

Cette fois-ci, cap sur Madagascar, à Nosy Be dans le quartier de Maroakatsaka !

Les Nosybéens sont connus pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité.

Ici, vous pourrez vous promener dans les villages de pêcheurs, rencontrer les habitants et découvrir leur mode de vie. Les Malgaches sont fiers de leur culture et de leur tradition, et ils sont ravis de partager leur savoir-faire avec vous.

A Nosy Be, vous pourrez ainsi assister à des danses traditionnelles, visiter des ateliers d'artisans locaux et découvrir la musique et les chants malgaches.

Les marchés locaux sont également une excellente façon de découvrir les produits de cette île, d'échanger avec les vendeurs et de goûter aux spécialités locales.

Le quartier de Maroakatsaka est réputé pour sa diversité culturelle et cultuelle, on y trouve des mosquées, des églises et quelques madrassas.

En somme, l'île de Nosy Be est une destination à ne pas manquer pour gouter une cuisine riche et savoureuse.

C'est vêtu de leur plus beau sourire, que les femmes de l'association "Belles Rose de Nosy be" nous accueillent pour la préparation du Futari à Madagascar !