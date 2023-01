Du « Thé-Colas »

C’est un véritable élixire de jouvence qui est proposé aux hommes qui connaissent des défaillances physiques. Le produit miracle vient de Madagascar et son succès est sans conteste.

Ali Chamsudine •

En début de matinée et surtout en fin d’après-midi, des individus se promènent dans les villages et villes de Mayotte chargées de thermos et des verres. Ils proposent aux hommes un breuvage chaud qu’ils appellent du « Thé-Cola ».

Le liquide viendrait de Madagascar, du moins sa composition qu’ils gardent parfois jalousement secrète. Il aurait comme vertu de booster la sexualité masculine. Après l’avoir pris, les hommes seraient capables de performances exceptionnelles. En général, les clients sont des gens qui ont déjà fait le voyage dans la grand île, à la source l’élixire. Ils l’ont déjà expérimenté sur place.

Le « Thé-Cola » dégage une odeur de tisane et de gingembre. Il peut-être brut ou au lait. Quelque soit le parfum, il est corsé.

Les amateurs sont nombreux et d’un certain âge. Les jeunes hommes ne semblent pas intéressés.

Le liquide magique n’aurait pourtant pas que des effets sur les performances sexuelles. Il revigorerait les personnes qui souffrent de fatigue chronique ou passagère.

Enfin, il ne provoquerait pas d’effet secondaires susceptibles de nuire à la santé du consommateur.

Madagascar est réputé pour sa phytothérapie. Une médecine par les plantes qui existe aussi à Mayotte. Tout le monde se souvient du « covid organics. Une sorte de tisane bio, faite de plantes malgaches, qui permettrait de prévenir et de guérir le covid-19. Le « Thé-Cola » n’est pas prescrit par des soignants. L’OMS ne s’en est pas encore saisie.