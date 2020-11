El Anziz Hamidou : « Nous sommes en France, nous devons avoir les mêmes droits »

Le secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière, El Anziz Hamidou était l’invité de Zakweli ce mardi.

il est temps d’appliquer les mêmes règles en matière de conventions collectives, de sécurité sociale, de code de la santé El Anziz Hamidou

La problématique de l’égalité des droits sociaux entre Mayotte et les autres départements français devient de plus en plus pressante : « Les travailleurs mahorais doivent retrouver leur dignité » affirme El Anziz Hamidou. Selon lui,Le secrétaire départemental de FO estime que certains chefs d’entreprises – « surtout les grandes entreprises » - ont profité du confinement pour éteindre le dialogue social en ne convoquant pas les instances : « le dialogue social c’est très important, on ne doit pas ignorer et mépriser les délégués ».El Anziz Hamidou se félicite de la reprise des discussions à l’ARS : « nous avons revendiqué en 2018 et obtenu la création de l’ARS Mayotte de plein exercice. Nous voulons maintenant du sérieux dans le fonctionnement. Nous constatons que nos représentants sont autour de la table pour négocier avec la directrice générale ».