"Emanciper Mayotte" accompagne la jeunesse mahoraise dans la mobilité

L’association à but non lucratif multiplie ses actions dans le département en faveur des étudiants mahorais. Les rencontres visent à faciliter leur insertion scolaire à l’étranger grâce à la mobilité.

Mayotte la 1ere •

Les principaux objectifs d’Emanciper Mayotte, sont d’accompagner les mahorais ayant un projet de mobilité en métropole et à l’étranger, que ce soit dans le cadre de poursuite d’études ou de formation professionnelle. Elle a pour but d’émanciper les citoyens mahorais afin qu’ils prennent en main leur destin, qu’ils deviennent autonomes et participent au développement durable de Mayotte.

Les objectifs de l’association

Réduire le taux d’échec des étudiants mahorais et promouvoir la réussite en mobilité

Promouvoir la réussite par l’initiative entrepreneuriale et les talents locaux

Proposer des terrains de stage de qualité aux stagiaires et aux étudiants de Mayotte par le biais de la mobilité

Promouvoir les compétences professionnelles à travers la mobilité

Ainsi dans son accompagnement l’association organise des actions d’informations collectives, des forums de la mobilité et des séances de formation pour préparer les jeunes avant leur départ.

Orienter les jeunes vers les bonnes écoles et les bonnes adresses n’est pas tout, il faut qu’ils puissent s’intégrer au mieux dans la société qui va les accueillir pour la poursuite de leurs études.

Parmi ses objectifs, l'association met l'accent sur l'accompagnement de la vie quotidienne. Lors de la préparation à la mobilité, les formateurs rappellent l'importance de savoir prioriser ses revenus, être sociable, bien gérer ses finances...

Lors de la cinquième édition du forum de la mobilité, les professionnels et formateurs de l'association partagent astuces et conseils pour faciliter la vie des étudiants mahorais, loin de chez eux, et mieux réussir.

Le programme de la 5eme edition du forum de la mobilité