Le FC Majicavo-Koropa décroche le Label Jeunesse Espoir pour son engagement éducatif et sportif

Le FC Majicavo-Koropa a été honoré ce samedi 22 février du Label Jeunesse Espoir, une distinction qui récompense les clubs mettant en œuvre des politiques éducatives et sportives.

Plus qu'une simple formation de jeunes footballeurs, le Label Jeunesse Espoir souligne l’engagement du FC Majicavo-Koropa dans la lutte contre l’illettrisme et l’échec scolaire, deux enjeux majeurs pour la jeunesse mahoraise.

Lors de la cérémonie de remise du label, Bourouhane Allaoui, éducateur et secrétaire général du club, n’a pas caché son émotion. “Aujourd’hui, c’est un grand jour, une récompense après plusieurs années de travail au sein de ce club. Moi-même et tous mes collègues dirigeants et éducateurs ressentons une grande reconnaissance”, a-t-il déclaré. Cette reconnaissance s’étend bien au-delà des terrains de football, avec une attention particulière portée à l’éducation des enfants, dont la réussite scolaire est une priorité.

La récompense, décernée par la Ligue de football de Mayotte et la Fédération française de football, se base sur des axes fondamentaux. Bourouhane Allaoui a précisé : “Le label récompense l’organisation du club en termes de formation, d’éducation et de gestion. C’est une reconnaissance de notre travail, et cela va renforcer la confiance des parents. Ils savent désormais qu’il y a des personnes qualifiées pour s’occuper de leurs enfants.”

Plusieurs dizaines de jeunes présents ce matin pour la remise du label Jeunesse Espoir • ©Ismael Mohamed Ali

Pour les jeunes joueurs, cette distinction est un symbole de l’importance du travail accompli. Un garçon présent lors de l’événement témoigne de l’impact positif que le club a eu sur sa vie. “C’était difficile pour moi, surtout pendant le cyclone et après, quand mon grand-père a été blessé par une tôle. Mais venir ici, ça me fait du bien, ça me permet de penser à autre chose”, a-t-il partagé, illustrant ainsi le rôle du club comme un soutien moral pour les enfants traversant des épreuves difficiles.

L’amour du football, est également vecteur d’apprentissage et de partage, comme le confie une jeune joueuse, "j'aime le foot parce que c’est un jeu collectif, qui m’apprend à viser mes objectifs et à les atteindre.” Elle explique, que pour elle, le sport n’est pas seulement une activité physique, mais aussi un moyen d’épanouissement.

Le Label Jeunesse Espoir est un tremplin pour le FC Majicavo-Koropa, qui, grâce à cette reconnaissance, espère continuer à former de futurs joueurs et citoyens responsables et à donner aux jeunes de Koungou l’opportunité de rêver, à travers le football, d’un avenir meilleur.