Emmanuel Macron : « une réponse sécuritaire au plus vite » et « un travail vigoureux avec les Comores »

Le quotidien « Le Monde » a recueilli les propos du chef de l’Etat sur la situation à Mayotte lors de sa déambulation au congrès des maires de France mercredi à Paris

Bruno Minas •

«Face à ce phénomène, on va avoir d’abord une réponse sécuritaire au plus vite. Ensuite de [la] coopération, mais avec beaucoup de force [sur l’immigration clandestine avec les Comores]. Et, troisièmement, on doit poursuivre le travail en profondeur de réformes sur Mayotte, parce qu’aujourd’hui notre situation, nos règles, doivent être adaptées face à la réalité du terrain ».

Selon « Le Monde », Le chef de l’Etat a évoqué « un travail beaucoup plus vigoureux avec les Comores pour stopper les départs » de migrants, et « plus de moyens militaires en mer pour pouvoir éviter les arrivées », en précisant avoir échangé « ces derniers jours » avec le président Azali Assoumani.