En juin 2022, les prix à la consommation reculent de 0,1 % à Mayotte

Ils sont tirés à la baisse par les prix des services (- 1,1 %) et par ceux des produits manufacturés (- 0,2 %). En revanche, les prix de l’alimentaire, de l’énergie et du tabac augmentent.

Mayotte la 1ere •

Sur un an, les prix augmentent de 4,9 % à Mayotte, entraînés par la hausse des produits pétroliers. La hausse sur un an est cependant moindre qu’en France hors Mayotte (+ 5,8 %).

Les prix à la consommation baissent de 0,1 % en juin par rapport à mai 2022 à Mayotte, soit la première baisse mensuelle constatée depuis le mois de décembre 2021.

Avec - 1,1 % en juin, les prix des services reculent, essentiellement sous l’effet de la baisse des prix du transport (- 3,4 %), en particulier ceux de l’aérien à la fin de la période de « basse saison ».



Les prix des produits manufacturés reculent également (- 0,2 %) après + 1,0 % en mai. Cette baisse est liée d’une part à celle des prix de l’habillement et des chaussures (- 0,6 %) du fait des soldes et d’autre part, à celle des prix de l’audiovisuel et informatique (- 0,7 %).

©IPR



En revanche, les prix de l’alimentaire augmentent en juin (+ 0,5 %), mais de manière moindre que le mois

précédent (+ 1,4 %). La hausse concerne en particulier les œufs et produits laitiers (+ 2,4 %), les produits frais (+ 1,2 %) et les produits céréaliers (+ 0,9 %).



L’augmentation des prix de l’énergie se poursuit en juin (+ 1,8 %), tirés essentiellement par la hausse des prix des produits pétroliers (+ 4,2 %) sur fond de tensions internationales. En revanche, le prix de la bouteille de gaz baisse (- 3,4 %), après une hausse les trois derniers mois.

Le prix du tabac augmente également (+ 0,2 %).