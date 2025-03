Enquête ouverte sur l'incendie en Petite-Terre, 1er cas autochtone de Chikungunya, sensibilisation au cancer colorectal : l'actualité du jeudi 27 mars

Enquête ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie en Petite-Terre, un premier cas autochtone de chikungunya détecté à Mayotte et début de deux jours de sensibilisation au cancer colorectal au CHM... voici les 3 actualités du jour

Incendie à Labattoir, une enquête a été ouverte

Hier après-midi, un incendie a ravagé une maison dans le quartier de Mouzdalifa (Petite-Terre), causant la mort d’un enfant et en blessant cinq autres, dont certains grièvement.

Les secours sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes et porter assistance aux victimes. Les enfants ont tous été transportés à l'hôpital et placés en urgence absolue.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.

Premier cas autochtone de chikungunya

L’ARS a annoncé hier soir qu’un nouveau cas de chikungunya a été détecté à Mayotte, ce qui porte à 4 le nombre de cas sur l’île. L’agence a déclenché le niveau 2A de son plan ORSEC et accentue la surveillance du virus. Ce cas a été repéré dans la commune de Chirongui. Les premiers cas de chikungunya avaient été importés de La Réunion depuis le 5 mars dernier.

Pour rappel, le chikungunya est un virus transmis par le moustique tigre - moustique qui prolifère davantage pendant la saison des pluies. L’ARS rappelle à tous les voyageurs à destination et en provenance de La Réunion de se protéger contre les piqûres de moustiques et de consulter son médecin le plus rapidement possible en cas d’apparition de fièvre, de douleurs articulaires ou éruptions cutanées.

A la Réunion, les cas explosent avec 13 500 cas recensés depuis ces derniers mois avec 4156 nouveaux cas en l’espace d’une semaine. L’ARS de la Réunion précise que ces chiffres seraient même sous-estimés et pourraient s’élever à "4 fois plus" en réalité.

A Mayotte, pour empêcher une prolifération du virus, des agents de lutte anti vectorielle de l’ARS sillonnent l’île pour sensibiliser la population au danger du chikungunya et inciter les habitants à être vigilants. Ils se rendront à Majicavo Koropa, Pamandzi, Poroani, Dzoumogné et Kawéni.Confirmation d'un premier cas autochtone

"Entraide et Santé", journées de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal

Dans le cadre de Mars Bleu, mois de sensibilisation au cancer colorectal, l’Association mahoraise pour la lutte contre le cancer (ASCA) organise deux journées de dépistage et d’information ce jeudi 27 et vendredi 28 mars 2025. Ces journées "Entraide et Santé" se tiendront à l'entrée du CHM de 8h à 14h.

La présidente de l’ASCA a souligné ce matin dans notre matinale radio, "ce qui nous a motivé à organiser ces journées, c’est une remarque très fréquente pendant le mois bleu. Ce cancer ne concerne pas uniquement les hommes, ce cancer colorectal concerne homme et femme et est fréquent mais peut être dépisté tôt si l'on veut sauver des vies".

Soutenue par plusieurs partenaires, cette initiative vise également à récolter des fonds et des denrées alimentaires pour les patients. Ces journées sont l’occasion d’informer aussi bien le public que les professionnels de santé sur les risques et la prévention de cette maladie.