Les entretiens de MANU avec ASKANDARI Allaoui et IMOURANA Imran sur la plainte contre DJOUMOY Bourahima pour abus de confiance et de biens sociaux à l' UR CFE - CGC Mayotte

© PHOTO EMMANUEL TUSEVO : IMOURANA IMRAN MAHAMOUDA

Interview 1 Askandari et Imourana Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Interview 2 - Askandari et Imourana Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

SUITE Interview 2 - Askandari et Imourana Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Interview 3 - Askandari et Imourana Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Interview 4 - Askandari et Imourana Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

ASKANDARI Allaoui , Président SNT SCFE - CGC SL CD 976 et IMOURANA IMRAN Mahamouda , Secrétaire Général CFE-CGC UD Mayotte, tous les deux membres de l' UR CFE-CGC, expliquent à Emmanuel TUSEVO DIASAMVU, les principales accusations formulées contre Djoumoi Bourahima :- Non - respect des statuts de l'UR Mayotte et Confédéraux- Abus de biens sociaux- Présentation de bilan inexact- Abus de confiance- Escroquerie-Délit de faux et usage de fauxAskandari Allaoui et Imourana Imran Bourahima, tous les deux mis à la disposition de l' UR CFE-CGC, insistent sur les dysfonctionnements qui ont conduit 4 membres du Bureau exécutif sur 5 à porter plainte contre le président Djoumoi.Selon ses accusateurs, Djoumoi Djoumoy Bourahima est coupable d'une gestion calamiteuse de l' UR CFE-CGC Mayotte : des dépenses excessives non concertées, des locations abusives des voitures et d'hôtels à Mayotte.Selon Askandari Allaoui et Imourana Imran, les instances nationales (parisiennes) de leur syndicat ne semblent pas attentives à cette saisine. Elles donnent l' impression de protéger Djoumoi et de cautionner ses agissements au détriment des enjeux du développement de Mayotte.